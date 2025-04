Reggina, Ballarino: “stiamo mettendo i bastoni tra le ruote al Siracusa. Chi non è venuto oggi si è perso uno spettacolo”

StrettoWeb

Al termine di Reggina-Nissa, terminata 3-1, a Radio Febea è intervenuto il patron amaranto Ballarino, ovviamente esaltato per il successo e per la vetta a meno uno, quando mancano tre giornate alla fine del girone I di Serie D: “l’obiettivo è fare nove punti, anche se non siamo padroni del nostro destino stiamo comunque mettendo i bastoni tra le ruote al Siracusa. I ragazzi stanno dando il massimo, anche chi ha problemi fisici, è un gruppo meraviglioso. Anche in Curva sono meravigliosi, anche in Tribuna, chi non è venuto allo stadio si è perso uno spettacolo”.

Sempre in zona mista è intervenuto anche mister Ginobili, in panchina oggi al posto dello squalificato Trocini: “abbiamo approcciato bene contro una squadra dalle qualità importanti. In classifica non molleremo di un millimetro, siamo lì, vinciamo e vediamo che farà il Siracusa. Oggi stacchiamo un po’ e poi pensiamo al Locri”.

