L’omaggio di Carlo III a Giovanni Falcone: “leggendario procuratore antimafia”

Ovazione dell’Aula della Camera per il giudice Giovanni Falcone. Carlo III, in visita istituzionale in Italia, nel suo discorso in Parlamento, nomina il giudice ucciso dalla mafia nel 1992 a Capaci, ricordando la visita della Regina Elisabetta in Sicilia a pochi giorni dalla strage. “L’Italia sarà sempre nel mio cuore come fu per la mia adorata madre che non dimenticò mai il suo meraviglioso venticinquesimo compleanno a Tivoli nel 1951 e la sua tappa a Capaci molti anni dopo nel 1992 quando rese omaggio pochi giorni dopo il suo assassinio al vostro leggendario procuratore antimafia Giovanni Falcone”, rimarca Carlo III.

“Ho compiuto 18 visite nel vostro Paese e una delle gioie della mia vita è conoscere questo Paese ed è nel tempo cresciuta oltremodo la mia ammirazione. Come qualsiasi vecchio amico sono stato con voi nei momenti più felici e in quelli più tristi della vostra storia nazionale: non dimenticherò mai la visita a Venezia dopo il restauro del teatro della Fenice o quella ad Amatrice a causa del terremoto“, rimarca Carlo III.

