Raduno “Serie A – Operazione Nostalgia” al Granillo: annunciato un ex Juve

StrettoWeb

“Ha indossato la maglia bianconera più di 400 volte. È il quarto giocatore del club con più presenze nelle coppe europee. Ha vinto 15 trofei in carriera. Il livello del centrocampo del raduno di Reggio Calabria si alza. Alessio Tacchinardi sarà con noi sabato 6 settembre al Granillo. Non ci crederete mai, ma è vero, è abbastanza clamoroso in effetti perché il centrocampo del raduno di Reggio Calabria per ora, è esattamente quello del nostro Fantacalcio 2000/01: Stefano Fiore, Ciccio Cozza e Alessio Tacchinardi”.

Così la pagina “Serie A – Operazione Nostalgia” annuncia un altro ex calciatore per il raduno del Granillo: è l’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi, annunciato il giorno dopo Stefano Fiore. Cominciano a prendere forma le due squadre che saranno di scena sullo Stretto il prossimo 6 settembre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.