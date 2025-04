Putin: “la Russia è pronta a riprendere i colloqui con Kiev”. I dubbi di Trump

StrettoWeb

Nell’incontro con l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff il presidente russo Vladimir Putin ha detto che “la Russia è pronta a riprendere i colloqui con Kiev senza alcuna precondizione”. Lo afferma il Cremlino, come riporta la Tass. “Dal canto suo il presidente americano non le manda a dire: “la guerra in Ucraina non è mia, è di Biden e non sarebbe mai successa se io fossi stato presidente. Io sto cercando solo di ripulire il pasticcio che mi hanno lasciato Obama e Biden”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.

Trump: “Putin vuole fermare la guerra o mi prende in giro?”

“Putin non aveva motivo di sparare missili in aree civili e città negli ultimi giorni. Mi fa pensare che forse non vuole fermare la guerra, che mi sta prendendo in giro e che deve essere trattato in modo diverso, attraverso sanzioni bancarie o secondarie? Troppa gente sta morendo“. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.