Protezione Civile, due riconoscimenti per il Comune di Milazzo

L’assessore alla Protezione Civile, Francesco Coppolino ha partecipato a Misterbianco, alla “Maratona dei sindaci”, l’evento organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile Siciliana, Presidenza della Regione, giunto alla 2^ edizione, che ha premiato i Comuni virtuosi in protezione civile, organizzato al Centro fieristico “Sicilia Fiera” nell´ambito del Salone Ecomed green expo mediterraneo.

L’iniziativa, che quest’anno ha coinvolto circa 300 sindaci, voleva valutare i punti di forza e di debolezza dei Comuni siciliani in ambito di protezione civile, premiando in particolare quelli dotati di un piano comunale di protezione civile aggiornato al 2018 o successivo. Allo stesso tempo ha riconosciuto gli sforzi dei Comuni che si sono distinti nella gestione delle emergenze, nella valorizzazione del volontariato e nelle attività di sensibilizzazione e comunicazione rivolte ai cittadini.

Il Comune mamertino ha ricevuto due riconoscimenti. Una “menzione speciale” per la migliore organizzazione della struttura di protezione civile, la presenza di un Piano di Protezione Civile aggiornato e conosciuto tra i cittadini, l’organizzazione di azioni di prevenzione e comunicazione sul territorio o nelle scuole, e l’uso ottimale dei mezzi di protezione civile. L’altra menzione invece è arrivata” per l’alta valorizzazione del volontariato allo scopo di formare una comunità più coesa e solidale attenta al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e resilienza dell’agenda 2030 dell’ONU”.

Le parole di Coppolino

“Questi riconoscimenti – ha detto Coppolino – oltre a sottolineare l’efficacia del modello operativo adottato dal Comune di Milazzo in materia di Protezione Civile, un modello che punta su preparazione, collaborazione e tempestività di risposta alle emergenze, e che rappresenta oggi un esempio virtuoso a livello regionale, premiano l’impegno dell’Amministrazione che ha creduto nel settore della Protezione Civile tant’è che nel giro di meno di due anni siamo riusciti ad aggiornare il piano di protezione civile e creare un Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile che oggi è un fiore all’occhiello. Per questo ringrazio anche il dirigente della Protezione Civile, ing. Villari e l’ufficio tutto, risorse che l’Amministrazione comunale continuerà a sostenere con convinzione, affinché possano operare con strumenti e mezzi sempre più adeguati”.

