Proseguono senza sosta le visite del Sindacato UNARMA in Calabria, Riccio: “la politica ascolti chi rappresenta davvero i Carabinieri”

“UNARMA, Sindacato dei Carabinieri, attraverso la sua rappresentanza regionale della Calabria, continua a farsi carico con responsabilità del ruolo di osservatore attento e interlocutore propositivo presso le istituzioni, mantenendo alta l’attenzione sulle condizioni lavorative e strutturali dei presidi dell’Arma. In data odierna, una delegazione sindacale composta anche dal segretario regionale Spanò Vincenzo e dalSegretario nonchè consigliere regionale Giuseppe Mazza, hanno fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro (KR), dove è stata accolta con grande disponibilità e spirito di collaborazione dal Capitano Ludovico Paterni, figura di assoluto rilievo nell’Arma dei Carabinieri”. E’ quanto afferma in una nota UNARMA.

“Già Comandante del NORM di Aversa, nel cuore dell’hinterland napoletano, il Capitano Paterni si è distinto per una carriera operativa di altissimo profilo, conducendo con coraggio e fermezza numerose operazioni contro la criminalità organizzata. Il suo contributo nella lotta alla camorra, in un contesto territoriale estremamente delicato, è stato non solo efficace ma anche emblematico di una leadership salda, determinata e profondamente rispettosa dei valori istituzionali. Anche nella realtà calabrese, Paterni si conferma comandante attento, presente e vicino al personale, capace di coniugare rigore operativo e umanità, qualità non comuni ma fondamentali per chi guida uomini e donne impegnati quotidianamente al fronte della legalità”.

“Successivamente, i rappresentanti di UNARMA hanno fatto visita alla Stazione Carabinieri di Mesoraca. Anche in questo caso si è riscontrata una gestione attenta e improntata al dialogo. UNARMA Calabria esprime soddisfazione per il confronto avuto con i vertici locali, ma al contempo rinnova il suo appello alle istituzioni, affinché le condizioni di chi indossa ogni giorno la divisa non siano più relegate in fondo all’agenda politica. Non bastano attestati di stima o frasi di circostanza: servono interventi concreti, risorse vere e soprattutto un riconoscimento formale del ruolo centrale che i Carabinieri rivestono nel tessuto sociale, specie in territori complessi come la Calabria”.

“In occasione delle imminenti festività, il Segretario Generale Regionale Fabio Riccio rivolge un sentito augurio di Buona Pasqua a tutti i colleghi, iscritti e non iscritti, auspicando che questa ricorrenza rappresenti un momento di riflessione e di risveglio delle coscienze. Sempre più Carabinieri, infatti, stanno scegliendo UNARMA, riconoscendone la coerenza, la trasparenza e la capacità di incidere laddove altri sono rimasti in silenzio”.

“Il nostro impegno continuerà, senza tentennamenti, su tutto il territorio calabrese. Non ci limitiamo a “visitare le caserme”, ma ascoltiamo, raccogliamo istanze e ci facciamo portavoce di chi troppo spesso viene lasciato solo. UNARMA c’è, e continuerà ad esserci con forza e dignità, perché il benessere dei Carabinieri non è un’opzione, ma un dovere costituzionale”.

