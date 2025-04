La proposta di Hamas: poste le condizioni per la fine della guerra in Medio Oriente

StrettoWeb

Una proposta è stata avanzata da Hamas sul fronte medio orientale. L’organizzazione propone di liberare tutti gli ostaggi ancora a Gaza e si dice disposta cinque anni di tregua in cambio della fine della guerra. Lo ha detto un alto funzionario della milizia islamica (una delegazione è presente oggi al Cairo per proseguire i negoziati) all’Afp. “Hamas è pronto per uno scambio di prigionieri in un’unica operazione e in cambio di una tregua di 5 anni”, ha detto il funzionario all’Afp.

