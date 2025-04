Problemi con Agostinelli? La battuta del Sindaco di Gioia Tauro. Poi Scarcella esalta il Porto: “ecco per cosa è primo in Italia…”

StrettoWeb

“Turbolenze con Agostinelli? Ne ho parlato già abbastanza e non ne voglio più parlare. Lo assolviamo lo stesso da tutti i suoi peccati”. Simona Scarcella glissa così, con un dribbling degno del miglior Leo Messi, la domanda dei giornalisti Maurizio Insardà e Piero Gaeta al termine della puntata di oggi – domenica 6 aprile – di “San Giorgio e il Drago”, su Radio Febea. Il Sindaco di Gioia Tauro, ospite del format, ha parlato del Porto, ma ha deciso di non far trascinare ancora la polemica oltre la lunga coda di questi giorni.

In merito al Porto, ha detto che è il “primo in Italia per transhipment e questo apre prospettive per altri scenari. Nella storia già gli antichi avevano scoperto l’importanza strategica dell’area. Avremmo la possibilità di trasportare le merci in tutto il mondo. Il retroporto però è vuoto e questa è la grande carenza. Se noi riusciamo a investire nel retroporto… Il Porto di Gioia Tauro è il più controllato d’Europa, non è vero che è il Porto della droga. Il 98% dei traffici è pulito. Siamo il Porto più controllato e sicuro”.

Un piccolo passaggio anche sul Porto di Saline, su cui “serve trovare una vocazione che ancora non è stata scoperta. La politica regionale deve fare una valutazione importante su quello che la struttura può dare al territorio, perché oggi rappresenta una cattedrale nel deserto”.

