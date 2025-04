Princi e Occhiuto al PPE di Valencia: “la Calabria brilla in Europa come esempio straordinario di regione viva e pulsante”

StrettoWeb

Continua il congresso del PPE a Valencia e la Calabria è protagonista con i suoi rappresentanti, tra cui Giusi Princi. Dopo gli elogi di Tajani di ieri, oggi è la stessa europarlamentare ad enfatizzare il ruolo della sua regione, rappresentata da Occhiuto, presente anch’egli a Valenzia. “Con il Presidente Roberto Occhiuto al congresso del PPE di Valencia durante la riunione con i nostri rappresentanti al Comitato delle Regioni”, ha scritto Princi sui social.

“La Calabria, sempre più rappresentativa in Europa, brilla come esempio straordinario di regione viva e pulsante, terra di storia millenaria che con i suoi talenti, le sue eccellenze e il suo patrimonio incarna, grazie alla leadership del Presidente Occhiuto, quell’energia che sta ridisegnando il futuro del Mediterraneo. Quando visione politica e identità territoriale si fondono, nascono nuovi modelli di sviluppo capaci di ispirare l’intero progetto europeo. Continuiamo a camminare insieme e con l’intesa di sempre per la crescita della nostra amata regione”, ha aggiunto.

