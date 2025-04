Prima ultras, poi ci mette la faccia. Laganà: “la Viola non lascerà nulla di intentato. Ai tifosi dico…”

StrettoWeb

La Viola perde 65-83 contro Monopoli e inanella la terza sconfitta consecutiva. Un momento di forte scoramento per tutto l’ambiente e tanta negatività. In una situazione del genere, in conferenza stampa si è presentato il presidente Laganà per lanciare un messaggio positivo. Il numero 1 neroarancio, presente in uno spicchio di curva insieme ad altri tifosi, si è sgolato per tutta la gara facendo partire cori e applausi. Poi in conferenza stampa ci ha messo la faccia.

“È insolito che io mi presenti in conferenza stampa. Ma ci metto la faccia. Non siamo demoralizzati dopo la sconfitta, vogliamo dare nuovo vigore fin da questa sera. Non lasciamo nulla di intentato. Voglio tranquillizzare i tifosi, lavoreremo con ragazzi e staff, ci uniremo e sono sicuro che i risultati arriveranno. Vogliamo trasferire questa serenità a staff e ragazzi. – ha dichiarato il presidente Laganà – Io in curva? Non diamo nulla per scontato o perso. Mi sono riunito ad alcuni tifosi per dare quella spinta necessaria ma non è stato sufficiente. Ci riuniremo, parleremo tra di noi, vediamo quali saranno i correttivi. Non lasceremo nulla al caso”.

