Prevenzione incendi a Messina: ecco il piano 2025, sanzioni fino a 500 euro

La Giunta Comunale di Messina, con Deliberazione n. 310 del 29 aprile 2025, ha approvato l’adeguamento dell’importo delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi boschivi e d’interfaccia. Il provvedimento, proposto dall’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di rafforzare gli strumenti di contrasto e prevenzione, anche alla luce dei numerosi incendi che hanno colpito il territorio nella scorsa stagione estiva, causando ingenti danni ambientali e rischi per la pubblica incolumità.

500 euro di multa

L’importo della sanzione amministrativa, in caso di pagamento in misura ridotta, è stato fissato nella misura massima consentita dalla normativa vigente: 500 euro.

Misure prevenzione incendi

A seguito della deliberazione, il Sindaco Federico Basile ha emanato in data odierna, 30 aprile 2025, l’Ordinanza Sindacale n. 90, che stabilisce le misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d’interfaccia per l’anno in corso, nel periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2025. Il provvedimento rientra nelle iniziative strategiche per la tutela dell’ambiente, della sicurezza dei cittadini e per la mitigazione del rischio incendi, aggravato dalle condizioni climatiche sempre più estreme e favorevoli allo sviluppo e alla propagazione dei focolai.

Principali divieti e obblighi previsti dall’ordinanza

Nel periodo sopra indicato, è fatto divieto assoluto, salvo diversa autorizzazione, di:

Lasciare rifiuti o residui erbacei in prossimità di aree boscate o cespugliate;

Accendere fuochi, usare fiamme libere o dispositivi che possano generare faville o brace;

Fumare o gettare mozziconi dai veicoli in transito;

Usare fuochi d’artificio in aree non autorizzate;

Bruciare stoppie, residui di potature e sterpaglie.

Tra gli obblighi per i cittadini:

Pulizia costante dei terreni incolti, con rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione secca;

Fascia di rispetto di almeno 20 metri libera da vegetazione combustibile lungo le strade e 10 metri intorno a fabbricati e impianti;

libera da vegetazione combustibile lungo le strade e intorno a fabbricati e impianti; Rimozione e deposito in sicurezza dei materiali vegetali risultanti dalle operazioni di pulizia. È consentita la combustione controllata dei residui agricoli solo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 1° al 31 ottobre, esclusivamente previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente e nel rispetto di specifiche condizioni di sicurezza (tra cui orario 5:00-9:00, distanza da zone boscate, costante vigilanza e quantità giornaliera limitata a 3 m³/ettaro).

Invito alla collaborazione e numeri utili

Il Comune invita i cittadini a collaborare e a segnalare tempestivamente eventuali incendi contattando uno dei seguenti numeri:

Numero Unico Emergenze: 112

Corpo Forestale della Regione Siciliana: 1515

Vigili del Fuoco: 115

Polizia Municipale di Messina: 090 771000

Protezione Civile Comunale: 090 22866

Dipartimento Regionale di Protezione Civile – SORIS: 800 404040

“Provvedimento necessario”

“Un impegno condiviso per la sicurezza del territorio: si tratta di un provvedimento necessario per rafforzare l’efficacia delle azioni di prevenzione e dissuadere comportamenti pericolosi e dannosi per il territorio. Il rispetto delle ordinanze comunali è un atto di responsabilità collettiva, e l’inasprimento delle sanzioni rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare la sicurezza dei cittadini e preservare il nostro patrimonio ambientale”, dichiarano il Sindaco Federico Basile e l’Assessore Massimiliano Minutoli.

