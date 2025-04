Prevendita Locri-Reggina, le info sul settore ospiti: biglietti solo per i residenti a Reggio Calabria

StrettoWeb

In una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, relativamente al match tra Locri e Reggina, gli amaranto informano che “su disposizioni della Questura, la prevendita per il settore ospiti è riservata esclusivamente ai residenti a Reggio Calabria. I biglietti sono acquistabili online SOLO presso Bcenters, in via Sbarre Centrali 260/B a Reggio Calabria. Costo: 12€ + 1,50€ di prevendita”.

“Sono disponibili 898 biglietti per il settore ospiti. I tagliandi sono nominativi: si raccomanda di portarli insieme a un documento d’identità il giorno della gara. La prevendita sarà attiva fino a mercoledì 16 alle ore 19:00”, si legge ancora.

