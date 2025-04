Presentate in Senato le “Giornate mediterranee” dei Rotary di Reggio Calabria

E’ stata presentata a Roma, nella sala “Caduti di Nassirya” del Senato della Repubblica, la conferenza internazionale denominata “Giornate mediterranee”, che il Rotary Club Reggio Calabria sta organizzando nella città dello Stretto dal 6 all’8 giugno prossimi. L’incontro è stato aperto dal presidente del Rotary Club Reggio Calabria, Giampaolo Latella, che ha illustrato le finalità della prossima Conferenza: “il tema di fondo sarà la promozione della cultura della pace e della prevenzione dei conflitti, in linea con alcuni dei principali obiettivi del Rotary International. Stiamo ricevendo adesioni da rotariani provenienti da diversi paesi del Mediterraneo con i quali indicheremo alcune azioni che, attraverso politiche di sviluppo eque, sostenibili e innovative, contribuiscano a ridurre gli elementi di conflittualità nel Mare nostrum. Ci occuperemo di peacebuilding, cooperazione sanitaria, sfide energetiche ed economia con relatori rotariani e non di rilievo internazionale”.

Patrocinio del comune di Reggio

Latella, che ha portato i saluti del governatore del Distretto 2102 del Rotary, Maria Pia Porcino, ha ringraziato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, per il patrocinio concesso alla manifestazione che si terrà a palazzo Corrado Alvaro e vivrà un prologo al teatro comunale “Francesco Cilea” con un concerto dell’omonimo conservatorio di musica, il cui ricavato sarà devoluto a un’attività di service a favore del settore sanitario in Africa.

L’intervento di Irto

Nel proprio indirizzo di saluto, il senatore Nicola Irto ha espresso “apprezzamento per l’iniziativa del Rotary che va nella direzione di restituire centralità alla città di Reggio nel bacino del Mediterraneo, all’insegna del dialogo tra personalità impegnate nella società civile, cui il mondo politico e delle istituzioni deve guardare con attenzione e apertura. La vitalità del tessuto associativo e dei club service sul nostro territorio è un fattore che merita di essere sottolineato e che genera speranza nel futuro”.

Le parole di Monica Falcomatà

La presidente del Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, Monica Falcomatà, ha evidenziato “la piena condivisione di questo percorso che, fin dall’inizio dell’anno, ha visto i Rotary cittadini lavorare all’unisono per realizzare azioni di service locale e internazionale. Il club che ho l’onore di presiedere ha storicamente una forte sensibilità verso le politiche di sviluppo del bacino del Mediterraneo. Per questo, abbiamo ritenuto giusto prevedere la nostra compartecipazione agli sforzi organizzativi e finanziari per la realizzazione della Conferenza”.

Nel corso della conferenza stampa sono brevemente intervenuti anche Maria Vittoria Gargiulo (Positive peace activator del Rotary), Rossana Parrinello (Rotary Club Mazara del Vallo) e Carlo Rombolà (Rotary Club Roma Olympic) che saranno tra i relatori delle “Giornate Mediterranee”. Presenti anche rappresentanti dei Club Rome International, Anagni Terra dei Papi e del Rotary Global Roots.

La conferenza ha già ricevuto adesioni da numerosi altri club italiani, nonché della Turchia, della Tunisia, del Marocco, della Grecia, della Spagna, dell’Ucraina e della Palestina. Considerato che il Rotary non ha inteso chiedere contributi di natura economica agli enti pubblici, la partecipazione alla Conferenza prevede una quota individuale di adesione. Per maggiori informazioni e per l’iscrizione è possibile consultare il sito internet www.giornatemediterranee.org.