Il premier Meloni arriva Washington, attesa per l’incontro con il presidente Trump

StrettoWeb

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, è atterrata negli Stati Uniti, alla Joint Base Andrews, nei pressi di Washington, in vista dell’incontro programmato per le ore 12 (le 18 in Italia) di domani alla Casa Bianca con il presidente Donald Trump. Meloni e la delegazione italiana saranno ospiti del presidente Trump, presso la Blair House, dove alloggeranno fino al termine della visita.

Contatto telefonico Meloni – von der Leyen

Prima della partenza per gli Usa, intanto, nuovo colloquio telefonico tra il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio. I due leader “hanno coordinato questa visita” a Washington, ha detto il portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà, interpellata sul colloquio telefonico. “Come abbiamo già detto più volte, qualsiasi contatto con l’amministrazione statunitense è ben accetto. Certo, la competenza negoziale spetta alla Commissione, ma i contatti con l’amministrazione Trump sono estremamente positivi e quindi la presidente e la premier si sono coordinate“, ha sottolineato la portavoce.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.