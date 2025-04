Poste Italiane: un francobollo celebra l’imprenditore calabrese Maurizio Talarico, “Re delle cravatte”

StrettoWeb

Poste Italiane comunica che oggi, 4 aprile 2025, vengono emessi – dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” dedicati al settore tessile: Fratelli Antongini & Comp, Mastro Raphaël, Talarico, Soldini, relativi al valore della tariffa B pari a 1.30€ per ciascun francobollo. Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari per ogni francobollo. Fogli da quarantacinque esemplari. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Completano il francobollo le rispettive legende “F.lli Antongini e Co”, “Manifattura Lane Borgosesia”, “175 anni di eccellenza”, “Dal 1967” e “Calzaturificio Fratelli Soldini”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”. Gli annulli primo giorno di emissione sono disponibili per tutti i francobolli presso l’ufficio postale di Roma V. R. l francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

Tra i quattro, come abbiamo avuto modo di vedere, spicca anche l’imprenditore calabrese Maurizio Talarico, “Re delle cravatte”. La vignetta riproduce una cravatta sartoriale realizzata con tessuto esclusivo da Talarico su cui spicca la famosa cucitura a “X”, realizzabile solo a mano, segno di riconoscimento che caratterizza la sua produzione. Per il francobollo dedicato a Talarico è stata realizzata anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno, la tessera filatelica e il bollettino illustrativo. Prezzo 25€.

Chi è Maurizio Talerico

Maurizio Talarico, appassionato fin da piccolo di cravatte, nel 1999, non trovando più nessuno che le producesse seguendo i requisiti di un tempo, ha fondato a Roma una piccola impresa, con l’idea di colorare le cravatte e proporre un equilibrio e una mescolanza di colori dai fondi chiari – scuri, stravolgendo il mercato che era abituato a colori freddi e cupi. La sua “ossessione” di proporre oggetti unici lo porta alla continua creazione di disegni sempre nuovi ed attuali, e a specializzarsi nella proposizione prevalentemente di micro-fantasie. Assolutamente contrario alla legge dei grandi numeri, la sua filosofia lo porta a produrre solo tre cravatte per ogni variante e, per fare percepire l’artigianalità del prodotto, crea e brevetta una cucitura a forma di “X” eseguibile solo a mano, segno di riconoscimento di una cravatta Talarico.

Concepisce l’azienda come una passione, un laboratorio di idee per cultori delle cravatte. Questo aspetto è cruciale per comprendere la sua personalità e il successo della sua impresa, che Maurizio Talarico non vede soltanto come produttrice di ricchezza, ma come ambito di azione per sviluppare e incrementare il sogno di un capitalismo che valorizzi l’uomo. La conoscenza dei grandi uomini del passato alimenta i suoi sogni e i suoi ideali, ma il suo sguardo è costantemente rivolto al futuro lontano; ogni sua azione, ogni sua opera è pensata per durare nei secoli ed essere tramandata di padre in figlio. Oggi a Maurizio si è affiancato il figlio Tiziano, cresciuto al fianco del padre che gli ha trasmesso il suo credo, quello di non vivere in un mondo dove ogni cosa si riconduce al solo profitto. Il denaro riveste un vero valore solo quando è speso per migliorare l’esistenza e la crescita dell’uomo.

