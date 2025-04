Ponte sullo Stretto, il sottosegretario Morelli indica la data del Cipess: “approverà il progetto definitivo e inizieranno i lavori”

StrettoWeb

Il Cipess chiamato ad approvare il progetto definitivo per il Ponte sullo Stretto di Messina che permetterà il via libera ai lavori si terrà entro l’estate. Lo ha assicurato il sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Alessandro Morelli, a margine di un protocollo d’intesa tra Ansfisa e Italferr sulla sicurezza ferroviaria. “Stiamo aspettando le risposte dall’Europa che dovrebbero arrivare entro 30 giorni – ha detto Morelli -. Noi in ogni caso siamo pronti ad approvare la delibera“. Alla domanda se il Cipess si terrà entro l’estate, il sottosegretario ha risposto: “Si, sicuramente“.

