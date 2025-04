Ponte sullo Stretto, il Sindaco di Bologna Lepore: “il Governo Meloni gli dà priorità rispetto al nostro Passante, è scelta politica”

StrettoWeb

“Mentre aspettiamo una risposta sul nostro Passante autostradale, il Governo prova a fare il Ponte sullo Stretto che è pari a quattro volte i miliardi che servono al Passante, e più o meno un terzo in più di quello che serve per la Gronda di Genova. Sono scelte politiche”. Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in un passaggio del suo intervento dal palco oggi a un convegno automotive promosso dalla Fiom-Cgil in città.

