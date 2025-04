Ponte sullo Stretto, Santillo (M5S): “opera inutile, Meloni pensi ad altre priorità”

StrettoWeb

“Alla Meloni diciamo di preoccuparsi di spendere bene i soldi del Piano di ripresa e resilienza su cui sono in estremo ritardo anziché arrampicarsi sugli specchi per trovare dei soldi per opere inutili come il Ponte o per le armi”. Lo afferma il deputato Agostino Santillo (M5s) alla Conferenza stampa sulle azioni legali di Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e WWF Italia contro il Ponte. “Andare da Roma a Siracusa è un viaggio di 11-12 ore, basterebbe completare l’alta velocità Salerno Reggio Calabria, realizzare l’alta velocità in Sicilia e soprattutto potenziare il collegamento dinamico con dei traghetti che in pancia vedono due vagoni Tav, uno che va verso Palermo e uno verso Catania e il problema è risolto”, osserva Santillo.

