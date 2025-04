Ponte sullo Stretto, Morelli: “via al tavolo istituzionale per accelerare l’approvazione del progetto definitivo”

StrettoWeb

Avviare la fase istruttoria con l’obiettivo essere pronti all’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina da parte del Cipess. Questo lo scopo del tavolo istituzionale promosso dal Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, che riunisce il Dipe, il ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la societa’ Stretto di Messina. Lo fa sapere l’ufficio stampa del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli. “Con l’importante passaggio avvenuto ieri in Consiglio dei Ministri, con l’approvazione del ‘report Iropi’ destinato alla Commissione Ue per il completamento della Valutazione di Incidenza Ambientale – ha spiegato il Sottosegretario Morelli – si rende opportuno attivare un tavolo istituzionale per avviare la fase l’istruttoria per l’esame e l’approvazione da parte del Cipess. Un passaggio fondamentale, che determinera’ l’avvio della fase realizzativa dell’Opera”.

