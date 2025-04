Ponte sullo Stretto, deputato del Pd: “faremo battaglia contro questa opera, vogliono demolire 1,4km di case”

StrettoWeb

“Noi come Partito democratico e come opposizioni questa battaglia la faremo, anche nel rapporto con le comunità locali“. Lo afferma il deputato Marco Simiani (Pd) alla Conferenza stampa sulle azioni legali di Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e WWF Italia contro il Ponte sullo Stretto di Messina ricordando che a Villa Sangiovanni la demolizione delle case per il Ponte riguarda 1,4 km.

