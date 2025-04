Ponte sullo Stretto, il Consiglio dei Ministri ne riconosce l’interesse pubblico: verso l’ok del CIPESS

StrettoWeb

“Anche il Consiglio dei Ministri ha messo nero su bianco il rilevante interesse pubblico del ponte sullo Stretto. Un passaggio fondamentale in vista dell’approvazione da parte del CIPESS, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile”. Così il Comitato Ponte e Libertà. “Con buona pace dei pochissimi detrattori di quest’opera così importante per la ripresa e lo sviluppo economico del Meridione, che vedrà la Sicilia di nuovo centrale nel Mediterraneo, da quando l’esecutivo Meloni ha iniziato a governare e grazie all’impegno instancabile del ministro Salvini, uno dopo l’altro sono stati raggiunti tutti gli obiettivi necessari per arrivare all’apertura dei cantieri, prevista per il secondo semestre di quest’anno”.

