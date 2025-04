Ponte sullo Stretto, Bonelli annuncia nuovo ricorso: “risponderà Meloni”

StrettoWeb

Sul Ponte sullo Stretto “come gruppo parlamentare di Alleanza verdi e sinistra abbiamo già presentato un reclamo all’ufficio compatibilità ambientale dell’Unione Europea, perché riteniamo che sia complicato per il governo darsi una deroga e poi ottenerla dall’Unione Europea” violando “in maniera così lampante” le norme. Lo ha detto il deputato Angelo Bonelli intervenendo alla conferenza stampa di Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e WWF Italia sul Ponte di Messina. “Su questo noi continueremo questa battaglia – ha aggiunto Bonelli – e penso che la premier Meloni dovrà rispondere alle diffide che sono arrivate perché si sta assumendo una responsabilità enorme verso il paese, ovvero approvare un’opera che non ha alcun tipo di validazione tecnica da parte di un organismo pubblico. Se pensiamo che la valutazione la può fare Ciucci (a.d. della Stretto di Messina, ndr) non sono d’accordo“.

