Ponte sullo Stretto, Alta velocità, SS106: presentato a Gioia Tauro il libro “La Questione Meridionale: è la volta buona?” di Gianfranco Saccomanno

La presentazione del libro “La Questione Meridionale: è la volta buona?” di Gianfranco Saccomanno a cura del Rotary club Gioia Tauro è stata l’occasione per un dibattito stimolante e approfondito.

L’evento, introdotto ed abilmente moderato dal Presidente del Rotary Club Gioia Tauro, l’Avv Vincenzo Barca, è iniziato con l’inno alle bandiere ed i saluti istituzionali a cura del Prefetto del Rotary gioiese, il Rag. Totò Catellano, seguiti da un minuto di raccoglimento, in ricordo del Santo Padre, Papa Francesco.

Successivamente il Sindaco di Gioia Tauro, l’Avv. Simona Scarcella, dopo aver salutato il tavolo di presidenza ed il pubblico, ha voluto sottolineare l’importanza di discutere temi fondamentali come la questione Meridionale per risolvere i problemi concretamente nella piena consapevolezza che la Calabria, un tempo considerata una regione con un’economia principalmente agricola e una cultura tradizionale, oggi sta cercando di reinventarsi e di valorizzare le sue risorse, attraverso cambiamenti positivi.

Ponte sullo Stretto, Alta velocità, SS106

Il dibattito è entrato nel pieno con l’intervento dell’autore del libro, l’Avv. Gianfranco Saccomanno, puntando sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e sulle più importanti infrastrutture, come l’alta velocità e la SS 106 e sulle sfide che la società calabrese deve affrontare come la lotta contro la ‘ndrangheta e la criminalità organizzata e la necessità di investire nell’istruzione e nella formazione per preparare i giovani alle sfide del futuro. Il Presidente di Confindustria Reggio Calabria, l’ing.Domenico Vecchio si è soffermato su come sia imprescindibile la valorizzazione delle risorse naturali e culturali in modo sostenibile.

Turismo

Un aumento dell’interesse per il turismo e la valorizzazione delle risorse naturali ed una crescita dell’imprenditorialità e dell’innovazione con una maggiore apertura verso l’esterno e una maggiore connessione con il resto del mondo, plaudendo le politiche portate avanti dall’attuale governo regionale Il dibattito si è poi aperto alla platea, con le riflessioni conclusive rassegnate dal Governatore Eletto, l’Ing. Dino De Marco che ha voluto sottolineare come la questione Meridionale è anche una questione culturale che i calabresi stanno cercando di superare attraverso una maggiore fiducia nelle proprie capacità e nelle proprie risorse; una maggiore apertura verso l’innovazione e il cambiamento; una maggiore consapevolezza dell’importanza della collaborazione e della cooperazione.

Realizzazione di infrastrutture strategiche

L’evento è stato un’occasione importante per discutere le opportunità e le sfide legate alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il Meridione, come il Ponte sullo Stretto di Messina, e per riflettere sulle possibili soluzioni per risolvere la questione Meridionale anche da un punto di vista sociologico e culturale. La Calabria sta cambiando e i calabresi stanno cambiando con essa. Con una maggiore consapevolezza delle proprie risorse e delle proprie potenzialità, la regione può affrontare le sfide del futuro con ottimismo e determinazione.

