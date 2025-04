Ponte sullo Stretto, Salvini euforico dopo l’approvazione del report IROPI: “vi dico cosa significa”

StrettoWeb

Sui social, il Ministro Matteo Salvini ha commentato l’approvazione – avvenuta in Consiglio dei Ministri – del “report IROPI”, ovvero “motivazioni imperative di rilevante interesse pubblico”. “In Consiglio dei Ministri, un passo in avanti decisivo: il Ponte sullo Stretto è opera prioritaria per tutto il Paese e tra alcune settimane partiranno i cantieri”, ha scritto Salvini.

Questo significa:

120.000 posti di lavoro diretti e indiretti creati in tutta Italia;

meno inquinamento, con 200.000 tonnellate di CO2 non emesse nell’aria;

risparmio di tempo: un’ora e mezza in macchina e due ore in treno;

più lavoro a tantissime imprese su tutto il territorio nazionale”.

