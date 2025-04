Pompei-Reggina, Trocini e la battuta sugli arbitri. E sull’espulsione…

StrettoWeb

“Sarebbe stato ingiusto non vincere per quanto creato, anche perché questi ragazzi non mollano mai”. E’ felice, alla fine di Pompei-Reggina, il tecnico amaranto Bruno Trocini. “Tra gol annullati, traverse, occasioni, poi c’era il gol regolare di De Felice. Diciamo che con gli arbitri non siamo fortunatissimi”. Trocini è stato espulso di nuovo, per la seconda trasferta di fila, dopo il rosso a Sambiase. “I motivi? Dicevo all’arbitro che Puntoriere si buttava a terra ad ogni pallone, ma non ho protestato e mi ha espulso”.

