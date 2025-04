Pompei-Reggina, non solo calcio: i tifosi amaranto potranno entrare gratis agli scavi archeologici | INFO

StrettoWeb

“In occasione di FC Pompei-Reggina, in collaborazione con il Comune di Pompei – nelle persone del sindaco Carmine Lo Sapio e del delegato allo Sport Massimo Malafronte – e il Parco Archeologico di Pompei, comunichiamo che i tifosi ospiti in possesso del tagliando d’ingresso della gara potranno accedere gratuitamente agli Scavi di Pompei nella giornata di sabato 5 aprile”. Così in una nota il Pompei annuncia la bella novità per i tifosi della Reggina che si recheranno in Campania per il match di domenica.

“Domenica 6 aprile, invece, l’ingresso sarà libero per tutti in quanto prima domenica del mese, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura. Per usufruire della promozione, i beneficiari dovranno inviare, entro questa sera alle ore 21, un’email a ufficiostampa.fcpompei@gmail.com allegando la foto del biglietto della partita e un documento d’identità. Benvenuti a Pompei, benvenuti nella Storia!”, si legge ancora.

