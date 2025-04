Serie D, prevendita Pompei-Reggina: le info per il settore ospiti

StrettoWeb

“I tagliandi nominativi saranno acquistabili presso Bcenters Via Sbarre Centrali, 260/B Reggio Calabria al costo di € 12,00 + diritti di prevendita. Vendita tagliandi per i soli residenti nella provincia di Reggio Calabria. Sarà possibile acquistare i tagliandi dalla data odierna fino alle ore 19.00 di sabato 5 aprile p.v. Il botteghino dello stadio sarà chiuso il giorno della gara”. Così in una nota la Reggina, che riceve e pubblica la comunicazione del Pompei in merito alla prevendita del match di domenica pomeriggio.

