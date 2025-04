Pompei-Reggina, i convocati di Trocini: ecco chi rimane fuori

StrettoWeb

Ufficiale la lista dei convocati di mister Trocini per Pompei-Reggina di domani. Così come annunciato in conferenza stampa, out Adejo e Giuliodori, mentre Laaribi, in dubbio, recupera e risulta nell’elenco. Fuori come sempre Salandria, oltre ai soliti ormai fuori dai giochi. Ritorna Dall’Oglio e c’è anche Ingegneri.

Di seguito la lista completa.

Portieri : Lagonigro, Lazar, Martinez

: Lagonigro, Lazar, Martinez Difensori : Capomaggio, Cham, Girasole, Ingegneri, Vesprini

: Capomaggio, Cham, Girasole, Ingegneri, Vesprini Centrocampisti : Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Laaribi, Ndoye, Porcino, Urso

: Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Laaribi, Ndoye, Porcino, Urso Attaccanti: Barranco, Curiale, De Felice, Grillo, Perri, Provazza Ragusa, Renelus

