“Polistena: arte e identità”, una mostra per raccontare la città attraverso la pittura e la fotografia

L’associazione culturale Arte che Parla APS annuncia l’apertura delle adesioni per partecipare alla mostra “Polistena: Arte e Identità”, un’esposizione dedicata alla valorizzazione del territorio attraverso l’arte visiva. L’iniziativa vuole essere un’occasione di incontro e dialogo tra artisti locali e non, offrendo uno spazio per esprimere la propria visione della città attraverso la pittura e la fotografia.

La mostra si terrà dall’8 al 14 giugno 2025, con inaugurazione prevista per l’8 giugno e chiusura il 14 giugno, giornata in cui verranno consegnati gli attestati di partecipazione agli artisti. Il luogo dell’esposizione verrà comunicato alla scadenza delle adesioni, prevista per il 30 maggio 2025.

L’evento accoglierà opere che rappresentano scorci, dettagli architettonici, paesaggi urbani e momenti di vita quotidiana di Polistena, creando un racconto collettivo della città attraverso il linguaggio dell’arte. Ogni artista potrà partecipare con un minimo di 1 e un massimo di 3 opere, che potranno essere fotografie stampate in formato A3 (29,7 × 42 cm) con passepartout o dipinti realizzati con tecniche a scelta (olio, acrilico, acquerello, ecc.).

Per partecipare, gli interessati dovranno inviare una breve biografia e le immagini delle opere proposte all’indirizzo email arte-identita@libero.it entro il 30 maggio 2025.

Le spiegazioni di Mileto

“Con questa iniziativa vogliamo promuovere il nostro territorio attraverso lo sguardo degli artisti e creare un’occasione di confronto e condivisione tra diverse sensibilità artistiche”, dichiara Simona Mileto, presidente dell’associazione Arte che Parla APS, nonché organizzatrice di eventi e promotrice culturale.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile contattare l’organizzazione inviando un WhatsApp al numero 379-1359049.

Arte che Parla APS invita tutti gli appassionati di pittura e fotografia a prendere parte a questa esperienza artistica, contribuendo a raccontare Polistena attraverso il potere evocativo delle immagini e dei colori.

