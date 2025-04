Polistena, approvata la delibera a sostegno del recupero delle Ferrovie Taurensi: la soddisfazione del coordinamento

StrettoWeb

Il Coordinamento per il recupero delle Ferrovie Taurensi esprime “profonda soddisfazione per l’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio Comunale di Polistena, della delibera di sostegno alla riattivazione ferroviaria delle Ferrovie Taurensi. La decisione, assunta nel corso dell’assise civica del 15 aprile 2025, su proposta dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Tripodi, il quale ha espresso anche il proprio desiderio per un prolungamento della linea verso altre realtà attualmente non connesse dalla strada ferrata, rappresenta un segnale forte e chiaro a favore di una mobilità pubblica, sostenibile e integrata per l’intero territorio della Piana di Gioia Tauro”.

Il recupero delle Ferrovie Taurensi risponde all’esigenza di ridurre l’isolamento di molte comunità dell’entroterra, rilanciare l’economia locale e promuovere forme di turismo di prossimità, in linea con le direttive europee sul riutilizzo delle linee ferroviarie dismesse. “Ringraziamo il sindaco Tripodi e tutto il Consiglio Comunale di Polistena per questo importante atto di indirizzo – si legge in una nota del Coordinamento – che rafforza il fronte istituzionale a favore della riattivazione delle Taurensi e dà nuovo impulso alla battaglia per restituire a cittadini, studenti, pendolari e turisti un’infrastruttura moderna, sicura e rispettosa dell’ambiente”.

Il Coordinamento per il recupero delle Ferrovie Taurensi, attivo da mesi in incontri, interlocuzioni istituzionali e campagne di sensibilizzazione, continuerà il suo impegno a fianco dei Comuni, delle associazioni e dei cittadini per ottenere la realizzazione di un progetto di rinascita ferroviaria che metta al centro il territorio e le sue comunità.

Le associazioni del coordinamento

Le associazioni costituenti il Coordinamento:

Associazione Metropolitana della Piana

Philene

Comitato Pro Taurensi

Comitato Jonio Tirreno

Associazione Insieme

Teatro Stabile Città di Polistena “A.Milardi”

ProSalus Palmi

Calabria Condivisa

Anpanagepa Guardie Ecozofile Protezione Civile Cittanova

Associazione culturale Gianbattista Vico

I volontari di Gioia Tauro

Gruppo Fermodellistico Rhegium

Associazione Progetto Donna Cinquefrondi

Associazione Terramala – Sant’Anna di Seminara

