Playoff Serie C, la Dierre sfida Siracusa per il sogno promozione

Inizia il Playoff di C Unica Calabria/Sicilia a caccia di un posto in Serie B. Chi vincerà la griglia post-season avrà due opportunità per spareggiare con le altre regioni d’Italia per conquistare il salto di categoria. La Dierre, forte della miglior difesa del campionato e di un solido terzo posto in classifica con il giusto tocco di imprevedibilità ed umilità ci proverà. I bianco-blu di Coach Cotroneo sono stati inseriti nella griglia di sinistra dalla parte del medesimo tabellone di Giarre contro Gela. Il tabellone stesso si completa con le sfida tra Alfa Catania e Nova e tra Comiso e CUS Catania.

Reggio Calabria giocherà la serie contro l’imprevedibile Siracusa. Squadra che è cresciuta in chiave esponenziale durante l’anno, facendo gruppo, facendo leva su di un grande fattore campo e valorizzando al massimo le gesta del tiratore Aronne Alescio e dell’ex Barcellona Gojkovic.

Carpinteri, Montanari, Amenta e l’altro ex Barcellona,Peral Solana, compongono un roster più che imprevedibile per Coach Bonaiuto, vecchia conoscenza del basket calabrese. Si cambia giorno: si va in scena alla domenica. Palla a due il 27 aprile alle ore 19 al Palacalafiore. La Dierre ha chiamato a raccolta sostenitori, supporters e le altre realtà del basket reggino. Appuntamento imperdibile per un gruppo, quello capitanato da Luca Laganà che non si pone limiti con la giusta grinta.

La serie è programmata al meglio delle tre gare.

Gara due, andrà in campo il primo maggio alle ore 19.30 in Sicilia. Diretta assicurata su Rac, con telecronaca a cura di Giovanni Mafrici in condivisione sulla pagina social della Dierre Basketball Reggio Calabria. Arbitrano i signori Federico Salvatore Oliveri di Paternò e Antonio Cantarella di Giarre.

