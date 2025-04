“Pellaro in fiore” con il Bergamotto protagonista: il progetto che coinvolge giovani e cultura | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Nella mattinata odierna, mercoledì 30 aprile, a partire dalle ore 10:30, il plesso “Don Bosco” dell’I.C. Cassiodoro Don Bosco, sito in Via Nazionale Trav. G Pellaro RC, ha ospitato la 2ª edizione di “Pellaro in Fiore: l’Unicità del Bergamotto“, promossa dall’Associazione Culturale “Melany Art L’Oasi Creativa”. Il messaggio lanciato è: “Pellaro vuole rifiorire” attraverso il senso civico e d’appartenenza. Il futuro parte dal territorio, dalle famiglie e dalla scuola. Spunti di riflessione e considerazioni, poesie e ricerche, cartellonistica opere creative, e tanto altro, aventi come protagonista sua Maestà il Bergamotto, hanno accompagnato i presenti in uno spazio temporale dedicato all’Unicità dell’Oro verde di Calabria.

Per l’occasione l’associazione, ideatrice dell’iniziativa, ha donato all’IC Cassiodoro Don Bosco, plesso Don Bosco, un alberello di bergamotto. Agli altri plessi che compongo l’istituto scolastico verranno consegnati cuori di carta con semi di piantine fiorite.

Madrina dell’iniziativa la poetessa pellarese Francesca Tavani che si è detta “contenta di dare il suo contributo a questa iniziativa così importante per la nostra città perchè il Bergamotto appartiene solo a noi e dobbiamo avere l’entusiasmo di farlo conoscere ai bambini, ai ragazzi, a tutti quelli che ancora non lo conoscono anche se ormai è conosciuto in tutto il mondo! Io ho scritto delle poesie che spero che rimangano nel cuore dei ragazzi e anche dei grandi che dentro restano, pur sempre, ragazzi.“.

Presente anche una piccola esposizione di opere e manufatti a cura della maestra d’arte Maddalena Melania Foti, responsabile della parte artistica, nonché fondatrice dell’associazione ideatrice dell’iniziativa.

