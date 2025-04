Pasquetta di sangue in Calabria: grave incidente nel cosentino, muore un centauro

StrettoWeb

Dramma nel giorno di Pasquetta in Calabria dove un centauro di 57 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Spezzano Albanese, in provincia di Cosenza. L’uomo, per cause in corso d’accertamento, avrebbe perso il controllo della moto andando a sbattere violentemente sull’asfalto. Dalle prime informazioni, nel sinistro non sarebbe coinvolto nessun altro mezzo.

Sul posto oltre ai medici 118 che hanno constatato il decesso del malcapitato, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per risalire alla dinamica del sinistro.

