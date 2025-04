Pasqua di solidarietà all’Ospedale di Polistena: i Carabinieri portano dolcezza e sorrisi in pediatria

StrettoWeb

Un gesto di grande sensibilità e solidarietà ha caratterizzato la Pasqua di quest’anno per i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria degli Ungheresi. I Carabinieri della locale Stazione, hanno infatti deciso di portare un sorriso e un po’ di calore umano ai bambini lì ricoverati, donando loro uova di Pasqua e altri pensierini.

I militari dell’Arma hanno fatto visita ai piccoli pazienti, distribuendo uova di cioccolato accompagnate da una parola di conforto e un sorriso. Un gesto che ha avuto il doppio scopo di alleggerire la loro permanenza in ospedale e di far sentire loro la vicinanza di tutta la comunità, anche in un momento tanto delicato come quello della degenza.

Il reparto di pediatria, spesso luogo di preoccupazioni e ansie, ha visto così l’arrivo di un po’ di leggerezza, grazie alla dedizione e al cuore grande dei Carabinieri, la cui presenza in questo giorno di festa è servita a dare un supporto tangibile alle famiglie degli ammalati, ricordando loro che l’Arma è sempre al fianco di chi si trova in difficoltà.

