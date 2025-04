StrettoWeb

Pasqua di sangue in Sicilia. Un minorenne di 17 anni è morto dopo essere stato accoltellato ieri sera a Francofonte, in provincia di Siracusa, raggiunto da una coltellata al termine di una lite con scoppiata nella via della movida. La vittima è caduta a terra in una pozza di sangue e nonostante l’immediato intervento dei soccorsi per il giovane non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri di Francofonte stanno interrogando diverse persone che erano presenti in strada al momento della lite.

