Pasqua 2025, boom di turisti Calabria e Sicilia: Palermo e Catania tra le mete più scelte

La Pasqua 2025 segna un nuovo record per il turismo internazionale in Italia, con un forte aumento delle ricerche di voli (+5%) e hotel (+8%) rispetto allo scorso anno. A trainare l’interesse verso il Bel Paese sono anche le regioni del Sud, in particolare Sicilia e Calabria, che si confermano tra le mete più ambite grazie al clima mite, al patrimonio culturale e all’offerta enogastronomica.

Palermo e Catania risultano tra le città italiane più cercate per le vacanze pasquali, rispettivamente al 9° e al 13° posto nella classifica generale delle destinazioni preferite. Cresce anche l’attenzione per la Calabria, che beneficia dell’interesse verso mete autentiche, meno affollate ma ricche di fascino, storia e bellezze naturali.

A livello complessivo, l’Italia è il secondo Paese più ricercato in Europa, subito dopo la Spagna e prima del Portogallo. La capitale Roma si conferma al vertice tra le città più desiderate da francesi, spagnoli, olandesi, portoghesi, tedeschi e britannici. Ma sono molte anche le città del Sud che attraggono l’attenzione dei turisti, tra cui Napoli, Palermo, Catania, Bari e Cagliari.

Tra le destinazioni europee più cercate figurano Parigi, Barcellona, Amsterdam e Londra. Per i viaggi a lungo raggio, spiccano invece Istanbul, New York, Sharm El Sheikh e Dubai.

