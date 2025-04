Parte in Calabria il corso per tutori di minori stranieri non accompagnati: dove presentare la domanda

StrettoWeb

Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, ha siglato un “Protocollo di intesa” con le Università della Calabria, Magna Graecia e Mediterranea, con il “Dipartimento Salute e Welfare” della Regione Calabria, con l’Associazione tutori volontari minori stranieri non accompagnati della Calabria (ODV), con gli enti della Consulta Tutela MSNA Calabria (Fondazione don Calabria per il Sociale ETS, Arcidiocesi Cosenza-Bisignano – Ufficio Migrantes, Fondazione Città Solidale ETS, Cidis Impresa Sociale ETS e Arci Reggio Calabria) dallo stesso istituita e coordinata da Pino Fabiano, finalizzato alla sensibilizzazione, formazione iniziale e continua in favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati (MSNA) della Calabria.

“L’obiettivo principale del Protocollo – spiega il Garante – è quello di provvedere alla formazione di privati cittadini interessati a formarsi come tutori volontari dei minori stranieri soli presenti nel territorio calabrese, ai sensi dell’art.11 della Legge 47/2017”.

Tutte le info

Gli aspiranti Tutori Volontari potranno presentare domanda secondo i requisiti, e mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo, previsti dall’Avviso pubblico disponibile sul sito del Garante Regionale, alla pagina https://www.consiglioregionale.calabria.it/GaranteInfanzia/2023-04-14_Bando-tutori.pdf.

Dopo aver seguito il corso di formazione, articolato in un’ottica multidisciplinare in tre moduli formativi, giuridico, fenomenologico e socio-psico-educativo, ed aver raggiunto la frequenza minima prevista di almeno l’80% delle ore, ed aver acquisito le conoscenze di base necessarie per l’adeguato espletamento della funzione da svolgere, l’aspirante tutore volontario potrà confermare la propria disponibilità ad esercitare il ruolo, in forma volontaria e gratuita. I nominativi dei tutori volontari formati e disponibili alla nomina, saranno trasmessi dal Garante ai Tribunali per i minorenni territorialmente competenti, per l’iscrizione agli elenchi già istituiti presso gli stessi tribunali e relativa nomina. Il programma del Corso, che prevede sessioni formative, sia teoriche che pratico-laboratoriali, organizzate in modalità mista, è in via di definizione e sarà inviato mezzo e-mail agli aspiranti tutori volontari che avranno presentato domanda entro il 25 maggio 2025.

“Negli ultimi anni – conclude Marziale – la Calabria ha messo in campo tante energie e competenze per rafforzare il sistema di tutela volontaria, e siamo certi che anche in questa fase di rilancio dei corsi di formazione, necessari per garantire a ciascun minore straniero solo presente nel nostro territorio regionale il diritto di avere un tutore volontario, emergerà lo spirito di cittadinanza attiva e di solidarietà che da sempre contraddistinguono la nostra società civile, come lo è stato sin dall’inizio del mio primo mandato”.

