Parentele con pregiudicati, il vescovo “salva” i riti pasquali a Stefanaconi

I riti pasquali a Stefanaconi, compresa l’“Affruntata” di domenica prossima, giorno di Pasqua, si faranno. Il vescovo della diocesi Mileto – Nicotera – Tropea, Mons. Attilio Nostro, è stato in visita nel piccolo centro in provincia di Vibo Valentia ed ha rassicurato i fedeli dando il via libera al tradizionale evento religioso che rappresenta la resurrezione di Gesù Cristo.

La notizia dell’annullamento era stata data dal parroco del paese, don Maurizio Raniti, su indicazione della Diocesi a causa delle parentele di alcuni portantini con persone gravate da precedenti penali. Nel pomeriggio, Mons. Nostro si è recato nella chiesa di San Nicola dove ha officiato la messa e rassicurato, nel corso dell’omelia, i fedeli.

