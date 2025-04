Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro per il Giubileo dei malati

StrettoWeb

Papa Francesco è arrivato a sorpresa in Piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli Ammalati e del mondo della sanità. “Buona domenica a tutti”, ha detto, rivolto ai partecipanti alla messa. Poi ha ripetuto: “Buona domenica a tutti. Grazie tante”. Il Pontefice, arrivato a sorpresa nella piazza al termine della messa celebrata da mons. Rino Fisichella, è stato portato con la sedia a rotelle attraverso le file di fedeli sul sagrato vaticano, poi davanti all’altare per la benedizione.

“Carissimi, come durante il ricovero, anche ora nella convalescenza sento il ‘dito di Dio’ e sperimento la sua carezza premurosa. Nel giorno del Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità, chiedo al Signore che questo tocco del suo amore raggiunga coloro che soffrono e incoraggi chi si prende cura di loro”, ha poi affermato, nel testo preparato per l’Angelus.

