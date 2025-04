Papa Francesco, a Santa Maria Maggiore iniziati i lavori per preparare la tomba che accoglierà Bergoglio

StrettoWeb

La tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore a Roma è ancora protetta da un pannello di legno, ma un rendering svela come apparirà ai fedeli che potranno vederla da domenica prossima, dopo la sepoltura del Papa. Realizzata, per volere del Pontefice, in marmo proveniente dalla Liguria, terra dei nonni di Bergoglio, con la sola iscrizione “Franciscus” e la riproduzione della croce pettorale.

