“Grazie per avermi riportato in piazza“. Sarebbero queste alcune delle ultime parole di Papa Francesco destinate al suo assistente personale e infermiere Massimiliano Strappetti. Lo riferiscono i media vaticani. Le parole sarebbero state pronunciate domenica dopo il giro in Papamobile fatto dal Pontefice al termine della Benedizione Urbi et Orbi di Pasqua.

Il Papa, sempre secondo quanto riportato dai media vaticani, avrebbe prima chiesto a Strappetti: “credi che possa farlo?”.

