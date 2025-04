Papa Francesco, le ipotesi sulle cause della morte

Secondo quanto apprende l’Ansa da fonti informate, una delle possibili cause della morte di Papa Francesco sarebbe stata un’emorragia cerebrale. Il decesso è sopraggiunto improvvisamente e, viene riferito, non sarebbe direttamente correlato alle patologie respiratorie. I polmoni di Bergoglio – riferiscono inoltre all’Adnkronos Salute fonti qualificate facendo riferimento a quanto riportato da chi ha potuto vederlo questa mattina presto – non evidenziavano criticità o problemi respiratori eccessivi.

Papa Francesco è morto “nel suo appartamento a Santa Marta”, riferisce la Sala stampa della Santa Sede.