Papa Francesco, al via l’accesso dei fedeli in basilica per omaggiare il Pontefice

Cominciano a entrare dopo ore di attesa i primi fedeli in Basilica per l’ultimo saluto a Papa Francesco. Dopo la traslazione da Casa Santa Marta e l’omaggio di cardinali e prelati e membri della famiglia pontificia, è il momento, finalmente, del popolo di fedeli. C’è già una lunga folla incanalata in piazza San Pietro e che si ripara dal sole con gli ombrellini, in attesa che si aprano alle 11 gli accessi alla basilica di San Pietro per l’omaggio di popolo alla salma di papa Francesco. Si tratta di fedeli, pellegrini, religiosi, turisti, e qualche prelato.

