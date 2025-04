Papa Francesco, 250 mila persone hanno salutato il Pontefice: iniziato il rito della chiusura della bara

StrettoWeb

Chiusi tutti gli accessi alla Basilica di San Pietro a Roma. Dalle 17 i fedeli non hanno più potuto accedere in piazza e dalle 18 sono stati sbarrati anche gli ingressi al colonnato. Dalla mattina di mercoledì 23 aprile alle 11:00 fino a questa sera alle 19:00 si sono recate a San Pietro per rendere un saluto a Papa Francesco circa 250.000 persone. Lo comunica la Sala stampa vaticana. Iniziato, alla presenza solo di alcuni alti prelati e dei familiari del defunto, il rito di chiusura della bara. Un velo di seta bianca viene posto a coprire il volto del Papa.

All’interno della bara vengono inserite una borsa con le monete coniate durante il suo pontificato, delle medaglie d’argento e di bronzo a simboleggiare gli anni di servizio. Inoltre verrà posto un tubo di metallo contenente il Rogito, redatto dal maestro delle cerimonie, nel quale si racconta la vita del Papa.

