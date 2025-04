Palmi, alla scuola “Einaudi-Alvaro” il viaggio nella memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

StrettoWeb

Il giorno 16 aprile nell’Auditorium della sede centrale dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi si è concluso il viaggio nella memoria e nell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, con gli studenti delle sezioni Tecnico Agrario ed Enogastronomico, in sinergia con l'”Associazione Libera” – presidio di Palmi. I protagonisti di questo incontro sono stati gli studenti della sede Istituto Tecnico Agrario e Professionale Enogastronomico, i quali hanno presentato progetti interdisciplinari e collettivi inserendosi così nei piani formativi esistenti di educazione alla legalità e generando percorsi di partecipazione civile. Gli allievi hanno partecipato attivamente a più incontri laboratoriali, privilegiando due delle aree tematiche proposte da Libera: Il valore dei beni confiscati e l’etica del lavoro; Le dimensioni e le implicazioni del potere mafioso.

Le attività svolte in gruppo hanno preso spunto dalla riflessione sul tema “fare memoria” che ha guidato l’intero percorso. Gli studenti, inoltre, sulla base delle indicazioni Nazionali, hanno ideato un messaggio e uno slogan coerente con la Giornata, per rappresentare il percorso di memoria e impegno intrapreso. Questi temi hanno stimolato un percorso di riflessione che ha abbracciato diverse sfaccettature della realtà.

I progetti presentati a cura degli studenti dell’I.T.A. sono stati: “Dal letame nascono i fior…”, un progetto volto a trasformare un bene confiscato alla mafia in un Centro Ricreativo, come simbolo di rinascita e di lotta contro le ingiustizie, e “Indagine a scuola”, in cui gli studenti si sono immaginati giornalisti alla scoperta del pensiero dei ragazzi sul tema “Potere e Corruzione”. Erano presenti alla giornata volontari del Presidio di Libera di Palmi, il Dott. Umberto Ferrari – Responsabile Libera Calabria – settore beni confiscati e gli studenti delle scuole medie di Palmi “Zagari-Milone” e “T. Minniti”, che hanno partecipato al concorso Premio letterario “Rossella Casini” – Libera Palmi. Si ringraziano per il convinto e fattivo supporto all’iniziativa il Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Eburnea e i suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, insieme ai responsabili di plesso prof.ssa Maria Falbo e prof. Daniele Sapioli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.