Palmi, svelata l’opera “Cristo Accogliente con Maria” di Cosimo Allera

Un’intensa serata di arte e spiritualità ha accompagnato, nel Cortile della Curia Vescovile di Palmi, la presentazione della scultura Cristo Accogliente con Maria, realizzata dal maestro Cosimo Allera. L’iniziativa, voluta da S.E. Mons. Giuseppe Alberti, ha richiamato numerosi sacerdoti, fedeli laici, artisti e appassionati d’arte. L’artista, visibilmente emozionato, ha ringraziato i presenti e condiviso il percorso creativo che ha portato alla realizzazione dell’opera. A introdurre la riflessione critica è stato Paolo Martino, direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della diocesi, che ha delineato il valore culturale e spirituale dell’intervento di Allera.

I dettagli dell’opera

“Cosimo Allera – ha spiegato Martino – è un artista dalla cifra stilistica poliedrica: spazia tra materiali, tecniche e linguaggi con una libertà espressiva rara. Le sue opere sono capaci di dialogare con l’osservatore, suscitare domande, emozionare e sorprendere”. La scultura, che rappresenta un Cristo con le braccia aperte e, in trasparenza, l’immagine dolcissima di Maria, è stata definita “un’icona dirompente dell’accoglienza”. Un messaggio attuale e profondo, in un tempo segnato da esclusione e paure sociali. “Un Cristo che accoglie chiunque, ovunque e comunque – ha aggiunto l’ing. Martino – rappresenta la rivoluzionaria contraddizione della fede cristiana, che trova nella misericordia e nell’inclusione la sua essenza più autentica”.

L’opera colpisce per l’equilibrio tra imponenza e leggerezza: la materia – l’acciaio – si fa trasparenza e movimento, creando un gioco di pieni e vuoti che coinvolge l’osservatore in una visione sempre nuova. La figura di Maria, nascosta e rivelata allo stesso tempo, esprime il paradosso della Vergine e Madre, “figlia del suo Figlio”. Dopo la presentazione, S.E. il Vescovo Alberti ha presieduto una toccante liturgia di benedizione, ringraziando l’artista per aver saputo portare, nel cuore della Curia, un’opera di arte contemporanea capace di parlare il linguaggio profondo della fede.

