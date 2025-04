Lo Sport come rieducazione dei detenuti: a Palmi il progetto “Cambia- Menti

StrettoWeb

Mercoledì 9 Aprile alle ore 11.00, presso la sala Consiliare del Comune di Palmi, verrà presentato il Progetto “Cambia-Menti con lo Sport”, finanziato grazie al bando “Sport di tutti- Carceri”, nato da un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per lo Sport e realizzato in collaborazione con Sport e Salute S.p.A.

La proposta progettuale promuove lo sport come strumento ed opportunità di rieducazione per i detenuti, tramite il potenziamento dell’attività sportiva negli Istituti Penitenziari per adulti e minorile per i giovani adulti in area penale esterna (USSM e Comunità), in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Il progetto “Cambia-Menti con lo Sport”, ideato e predisposto dall’avv. Carmen Gualtieri in qualità di referente della capofila Asd ArcudacePalmiClub in persona del suo presidente Massimiliano Caruso, si è classificato al sesto posto nella graduatoria nazionale, confermando così l’eccellente risultato ottenuto nel 2021 con il finanziamento dell’iniziativa “Sport di tutti – Quartieri”.

Le attività proposte, che verranno avviate presso la Casa Circondariale “Filippo Salsone”, hanno l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento ed opportunità di rieducazione per i detenuti, dando a quest’ultimi, la possibilità di conseguire, all’interno dell’istituto, la qualifica di Tecnico di primo livello Settore Giovanile spendibile nel mondo del lavoro una volta fuori dal carcere.

Il Progetto, che avrà la durata di 18 mesi, grazie al supporto di numerosi partner, si concentrerà su 4 aree di intervento: attività sportiva, attività formativa, attività educativa e sociopsicopedagogica ed attività di animazione culturale.

Le attività sportive di calcio, basket e pilates verranno curate dalla capofila ArcudacePalmiClub insieme alla A.s.d. Pallacanestro Palmi, mentre l’attività formativa relativa al corso ed il rilascio della qualifica di Tecnico primo livello Settore Giovanile e calcio a 5/11, verrà interamente realizzata grazie alla partnership con il Comitato Regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane Calabria.

Inoltre, con il partenariato del Comune di Palmi verranno realizzati degli incontri a cura del dipartimento dei Servizi Sociali che, con l’ausilio di psicologi ed operatori specializzati, avvieranno una piccola rete di supporto per favorire il reinserimento socio-lavorativo di soggetti detenuti, molto spesso emarginati una volta fuori dal carcere.

Infine, l’attività culturale sarà interamente curata dall’A.P.S. Festival Nazionale del diritto e della letteratura “Città di Palmi”, partner della presente iniziativa e prevederà lo svolgimento di un laboratorio di letteratura e cineforum al fine di migliorare la qualità della vita della popolazione detenuta attraverso percorsi di apprendimento culturale.

Il progetto è stato patrocinato dal Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale avv. Giovanna Russo e dalla ONG Nessuno Tocchi Caino presieduta dall’On. Rita Bernardini; sempre attenti e sensibili a sostenere le iniziative mirate a dare concretezza al principio della rieducazione della pena sancito dall’art. 27 della Costituzione.

Sport quindi non solo come pratica disciplinante, come educazione alle regole, ma anche e soprattutto come strumento di valorizzazione di sé, di socializzazione e di autostima al fine di restituire alla comunità liberi cittadini, che, attraverso un percorso rieducativo, conoscitivo ed esperienziale possano vivere delle concrete prospettive di integrazione.

Alla conferenza interverranno il Sindaco di Palmi l’avv. Giuseppe Ranuccio, l’assessore alle politiche sociali la dott.ssa Denise Iacovo, il coordinatore Regionale di Sport e Salute il Dott. Walter Malacrinò, il Garante Regionale dei diritti dei detenuti avv. Giovanna Russo, l’avv. Carmen Gualtieri referente del progetto, Massimiliano Caruso Presidente della capofila Asd Arcudace Palmi Club, il responsabile dell’area trattamentale della casa circondariale di Palmi il dott. Domenico Ciccone, l’avv. Clara Veneto membro del Consiglio Direttivo di Nessuno Tocchi Caino, l’avv. Domenica Sprizzi per il Festival della Letteratura e del diritto “Città di Palmi”, l’avv. Filomena Iatì Presidente della sezione provinciale PGS di Reggio Calabria, l’avv. Enrico Paratore per la Asd Pallacanestro Palmi e l’Avv. Carmelita Alvaro Presidente della Camera minorile di Palmi.

