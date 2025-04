Palmi, mostra sul Beato Carlo Acutis all’Einaudi-Alvaro

StrettoWeb

Grande interesse ha suscitato negli alunni dell’IIS “Einaudi-Alvaro” di Palmi la mostra del Beato Carlo Acutis, che è stata ospitata nella sede del Liceo-ITE dal 26 marzo al 2 aprile. A coronamento della settimana, il 1° aprile, Don Emanuele Leuzzi ha portato presso l’istituto scolastico palmese la reliquia del futuro Santo. Presente all’incontro anche l’ex docente dell’Alvaro Cecè Caruso, diacono permanente. Questo momento di spiritualità e condivisione aperto alla comunità educante dell’Einaudi-Alvaro è stato fortemente sostenuto dal Dirigente Scolastico, dott. Giuseppe Eburnea, dai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, presenti all’incontro, insieme alle responsabili di plesso, prof.sse Rosa Maria Stillitano ed Enrica Scolaro.

Chi era Carlo Acutis

Carlo Acutis, giovane milanese, morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante, ha dimostrato ai nostri giovani come si può arrivare alla Santità anche ai nostri giorni, con semplicità, amando Dio con tutto il cuore e il prossimo come se stessi. Profetica la frase del Beato, su cui i ragazzi sono stati invitati a riflettere, “Tutti nascono originali ma molti muoiono fotocopie”, con l’augurio che ciascuno di loro possa lasciare un segno positivo su tutti coloro che incontreranno nella loro vita. Carlo Acutis sarà canonizzato il 27 aprile a Roma in piazza San Pietro, durante il Giubileo degli adolescenti.

