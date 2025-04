Palmi, lavoratori aggrediti durante il servizio di raccolta rifiuti: ecco cosa è successo | INTERVISTE

StrettoWeb

Aggressione nel giorno di Pasqua a Palmi dove due lavoratori, durante il normale servizio per la raccolta differenziata, sono stati aggrediti presso la Tonnara, in quanto accusati di non aver ritirato rifiuti non conformi e non in calendario per la giornata. “Una giornata di Pasqua macchiata dall’inciviltà e dalla prepotenza – sottolinea Valerio Romano (Filcams Cgil) ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb – che spesso mette a rischio chi lavora per gli altri, in servizi pubblici essenziali.”.

I due lavoratori di Palmi sono stati costretti a fare ricorso ai medici del Pronto soccorso per le ferite riportate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.