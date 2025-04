Palmi, i Consiglieri Sorbilli e Palmisano aderiscono alla Lega

StrettoWeb

Altri rappresentanti Istituzionali aderiscono nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria al partito della Lega Calabria del Commissario Provinciale Giuseppe Mattiani. Questa volta è il turno dei Consiglieri Comunali di Palmi Ilaria Sorbilli e Giancarlo Palmisano che vanno, così, a rafforzare ulteriormente un partito in grande fermento su tutto il territorio: “aderiamo convintamente alla Lega Calabria, in primo luogo, per il grande contributo riservato allo sviluppo del nostro territorio. Sono davvero tanti gli investimenti già programmati e che, in molti casi, sono già realtà: dagli investimenti in ambito scolastico, asili nido, mense scolastiche, palestre o in infrastrutture stradali e autostradali, la S.S. 106 Jonica, le opere ferroviarie. Fino all’opera che tutti noi sogniamo da sempre ovvero il Ponte sullo Stretto. Quindi un partito che sta puntando molto sul nostro territorio e in cui noi crediamo. Ciò che, però, ha reso granitica la nostra decisione è stata la presenza all’interno della Lega Calabria del Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani. La Sua figura politica è indissolubilmente legata a questo territorio e ai grandi progressi e ai risultati che nella nostra Città possiamo oggi registrare grazie al Suo impegno. E si tratta di fatti che hanno segnato un’inversione di rotta per Palmi e per l’intera Piana di Gioia Tauro. Non possiamo non essere grati al Consigliere Mattiani se oggi la Città di Palmi può finalmente godere di un punto di arrivo bus pienamente funzionante nell’area del Trodio”.

“Non possiamo negare che presso l’Inps di Palmi grazie al Suo impegno siano arrivati una trentina di giovani funzionari e dopo tantissimi anni siano tornate operative le Commissioni mediche chiamate ad effettuare gli accertamenti sanitari per l’invalidità civile, sordità civile, sordità, handicap e disabilità. E’ innegabile che se tra il 2016 e il 2017 a Palmi veniva chiusa radiologia, presto presso i locali della Casa di Comunità radiologia riaprirà. Così come l’impegno profuso dal Consigliere Mattiani ha consentito di avere il 118 in pianta stabile. Innegabile, poi, il Suo impegno per giungere ad un epilogo positivo nella vicenda del Nuovo Ospedale della Piana, per come riconosciuto dallo stesso Sindaco di Palmi. Quindi, siamo grati a Lui e continueremo al Suo fianco il nostro percorso politico”, concludono.

La soddisfazione di Mancuso e Mattiani

Grandi riconoscimenti e gran di attestati di stima, quindi, da parte dei Consiglieri Sorbilli e Palmisano. Reazioni positive anche da parte del Commissario Regionale Filippo Mancuso e del Commissario Provinciale Giuseppe Mattiani:“ancora nuove adesioni, nuovi ingressi, partecipazione attiva, coinvolgimento nella vita del partito. Questo ritrovato entusiasmo non può che renderci orgogliosi e stimolarci a fare ancora di più e meglio. Andremo avanti con queste consapevolezze. Benvenuti nel partito ai Consiglieri Sorbilli e Palmisano.”. Così il Presidente Mancuso. Parole di soddisfazione anche da parte di Mattiani: “Registrare frequentemente nuovi ingressi in Lega Calabria ci rende particolarmente orgogliosi, perché vuol dire che stiamo lavorando bene sul territorio. Ascoltiamo quotidianamente cittadini e amministratori, con i quali ci confrontiamo. Sappiamo bene cosa significhi, ascoltare. Ed è quello che continueremo a fare. Oggi diamo il benvenuto nel partito a due nuovi rappresentanti istituzionali che sono certo sapranno dare un grosso contributo. Benvenuti ad Ilaria e Giancarlo.”.

